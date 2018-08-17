06:00 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В пятницу на юге и востоке Украины жарко и сухо, в остальных регионах - дожди и грозы

В пятницу, 17 августа, в южной и восточной части Украины сохранится очень жаркая и сухая погода.

В пятницу на юге и востоке Украины жарко и сухо, в остальных регионах - дожди и грозы

На остальной территории, в час т6ности, в западных областях, местами в северных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 24-29 градусов тепла.

В Киеве сегодня ясной погодой нас день не порадует. Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Вместе с тем осадков синоптики ночью не обещаю, однако днем возможен кратковременный дождь, кое-где гроза. Температура воздуха ночью составит 17-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На севере Украины ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы. Температура воздуха ночью составит 14-19 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 24-30 градусов выше нуля.

В центре страны ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы. Ночная температура воздуха ночью не опустится ниже 14-22 градусов. Днем воздух раскалится до 29-36 градусов.

На востоке Украины в пятницу будет сухо и очень жарко. Ночная температура воздуха ночью не опустится ниже 14-22 градусов. Днем воздух раскалится до 30-36 градусов.

На юге Украины сегодня также будет сухая и жаркая погода. Ночная температура воздуха ночью не опустится ниже 17-23 градусов. Днем воздух раскалится до 30-36 градусов.

В Крыму в пятницу синоптики также обещают сухую и жаркую погоду. Ночная температура воздуха ночью не опустится ниже 19-24 градусов. Днем воздух раскалится до 30-35 градусов.

Народный прогноз: 17 августа отмечается день памяти святой преподобной Евдокии (Авдотьи). Дожди в это время идут средь бела дня, без молний и грома. По этому дню судили о предстоящем ноябре: "Какова Авдотья - таков ноябрь". Если день погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а если пасмурно и дождливо - быть ему серым и туманным.


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