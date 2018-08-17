14:29 17.08.2018 | Общество | Новости
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В Норвегии показали бой истребителей - ВИДЕО

Над небом Норвегии показали имитацию боя истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Данное видео учений выложено на YouTube.

В Норвегии показали бой истребителей - ВИДЕО

По информации агентства Reuters, пилот F-35 Lightning II признал F-22 Raptor очень грозным противником, однако отказался назвать победителя воздушного боя.

Известно, что в бою участвовали два американских F-22 Raptor и два норвежских F-35 Lightning II.

Всего Норвегия должна получить 52 самолета F-35 Lightning II. Также в качестве поддержки США направят в Европу 13 истребителей F-22 Raptor.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице над Борщаговкой пролетают истребители, а также другая украинская авиация. Как отмечается, жители нескольких районов Киева слышали сирену.


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