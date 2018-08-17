В Кропивницком на взятке попался следователь полиции - ФОТО

Лейтенант попался на взятке в три тысячи долларов. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, накануне было установлено, что лейтенант полиции требовал деньги от жителя областного центра за принятие решения в уголовном производстве, а именно закрытие уголовного производства по факту кражи.

Задержали полицейского после передачи посреднику оговоренной суммы взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Прокуратура будет настаивать на мере пресечения для следователя в виде содержания под стражей, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины в четверг, 16 августа, задержала начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области. Чиновника задержали во время получения 500 тысяч гривен взятки. Как сообщил на своей страничке в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, начлаьник требовал от директора одного из предприятий один миллион гривен.