В Конго новая вспышка вируса Эбола, уже умерли 42 человека

По состоянию на четверг, 16 августа, в стране в результате заражения вирусом умерли 42 человека. Как сообщает Daily Nation, из-за вспышки Эболы жители города, где погибли люди, начали бежать из своих домов.

Вместе с тем для предотвращения распространения вируса в другие регионы страны, жителям востока запретили передвижение, в частности, без специальных проверок.

По данным Министерства здравоохранения страны на сегодняшний день число жертв на востоке страны достигло 42 из 66 случаев инфицирования

Также раннее представитель Всемирной организации здравоохранения Питер Салама заявлял, что, зафиксирован в Демократической Республике Конго, вирус Эбола может распространиться за пределы страны.

Напомним, лихорадка Эбола является острым вирусным заболеванием, что в 50-90% случаях приводит к смерти. Основные симптомы: лихорадка; кровотечение; рвота; кожная сыпь; диарея; боль в мышцах и суставах.

Как сообщал УРА-Информ, это уже десятая вспышка эпидемии Эбола в этом центральноафриканском государстве с 1976 года, когда вирус был впервые обнаружен у одноименной реке. Таким образом, вспышек Эболы в Демократической Республике Конго произошло вдвое больше, чем в любой другой стране.