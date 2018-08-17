В Италии открыли дело в отношении фирмы обслуживающей мост в Генуе

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, по поручению Министерства инфраструктуры и транспорта Италии у фирмы есть 15 дней, чтобы предоставить доказательства добросовестного исполнения своих обязательств.

По последним данным, в результате трагедии погибли 38 человек, в том числе три ребенка. В связи с инцидентом власти Италии на год ввели режим ЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под завалами обрушившегося в Италии моста могут находиться еще 10-20 человек. Об этом заявил главный прокурор Генуи Франческо Коцци. По данным Коцци, в результате обвала моста в Италии, который произошел днем 14 августа в Генуе, погибли 39 человек, еще 15 ранены, 9 из низ находятся в тяжелом состоянии.