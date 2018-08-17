11:23 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре заработали курсы по тактической медицине для полицейских - ФОТО

В Днепропетровской области организовали курсы тактической медицины, чтобы научиться оказывать первую медицинскую помощь и спасать жизни людей. Об этом сообщил советник главы Днепр ОГА Юрий Голик на своей странице в Facebook.

В Днепре заработали курсы по тактической медицине для полицейских - ФОТО

Голик пояснил, что инициатором такого курса для полицейских выступили начальник патрульной полиции Луганской области Александр Гостищев и заведующий отделением Днепропетровской областной детской клинической больницы Денис Сурков.

По мнению организаторов, именно такие курсы дадут базовые умения в помощи полицейским. Каждый полицейский сможет дать медицинскую помощь до приезда скорой.

Советник главы Днепропетровской ОГА добавил, что реформа полиции - одна из важнейших реформ нашей страны. Любые инвестиции в новые знания ребят, работающих в патрульной полиции - это инвестиции в спасенные жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже три года прошло с того момента, как новая украинская полиция приняла присягу. Первым городом, в котором она заработала, стал Киев. В этот день на Софийской площади сотрудники новой полиции приняли присягу на верность Украине.


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