В Днепре заработали курсы по тактической медицине для полицейских - ФОТО

Голик пояснил, что инициатором такого курса для полицейских выступили начальник патрульной полиции Луганской области Александр Гостищев и заведующий отделением Днепропетровской областной детской клинической больницы Денис Сурков.

По мнению организаторов, именно такие курсы дадут базовые умения в помощи полицейским. Каждый полицейский сможет дать медицинскую помощь до приезда скорой.

Советник главы Днепропетровской ОГА добавил, что реформа полиции - одна из важнейших реформ нашей страны. Любые инвестиции в новые знания ребят, работающих в патрульной полиции - это инвестиции в спасенные жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже три года прошло с того момента, как новая украинская полиция приняла присягу. Первым городом, в котором она заработала, стал Киев. В этот день на Софийской площади сотрудники новой полиции приняли присягу на верность Украине.