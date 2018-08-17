В Армении подводят итоге "100 дней" премьерства Пашиняна - ФОТО

Народ двинулся к площади Республики с транспарантами в поддержку Пашиняна и его реформаторского правительства. Некоторые демонстранты выступают против освобождения из-под стражи бывшего президента Роберта Кочаряна, которого люди подозревают в причастности к целому ряду коррупционных скандалов.

Во время митинга с речью выступил и сам Пашинян. Он озвучил дальнейшие шаги по реформированию государства: борьба с коррупцией, налоговая реформа, рост ВВП, реформа полицейского аппарата и судебной системы.

"Все награбленное у народа будет возвращено до последней копейки", - отметил Пашинян.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Армении в ходе заседания приняли решение распустить Совет старейшин Еревана, который выполняет функции высшего органа правления столицы.