В Армении подводят итоге "100 дней" премьерства Пашиняна - ФОТО

В Ереване более 100 тыс человек вышли на мирные демострации, чтобы поддержать реформаторское движение нынешнего премьера страны Николо Пашиняна. Об этом передает News Armenia.
Народ двинулся к площади Республики с транспарантами в поддержку Пашиняна и его реформаторского правительства. Некоторые демонстранты выступают против освобождения из-под стражи бывшего президента Роберта Кочаряна, которого люди подозревают в причастности к целому ряду коррупционных скандалов.
Во время митинга с речью выступил и сам Пашинян. Он озвучил дальнейшие шаги по реформированию государства: борьба с коррупцией, налоговая реформа, рост ВВП, реформа полицейского аппарата и судебной системы.
"Все награбленное у народа будет возвращено до последней копейки", - отметил Пашинян.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Армении в ходе заседания приняли решение распустить Совет старейшин Еревана, который выполняет функции высшего органа правления столицы.