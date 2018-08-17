22:22 17.08.2018 | Общество | Новости
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В Армении подводят итоге "100 дней" премьерства Пашиняна - ФОТО

В Ереване более 100 тыс человек вышли на мирные демострации, чтобы поддержать реформаторское движение нынешнего премьера страны Николо Пашиняна. Об этом передает News Armenia.

В Армении подводят итоге

Народ двинулся к площади Республики с транспарантами в поддержку Пашиняна и его реформаторского правительства. Некоторые демонстранты выступают против освобождения из-под стражи бывшего президента Роберта Кочаряна, которого люди подозревают в причастности к целому ряду коррупционных скандалов. 

Во время митинга с речью выступил и сам Пашинян. Он озвучил дальнейшие шаги по реформированию государства: борьба с коррупцией, налоговая реформа, рост ВВП, реформа полицейского аппарата и судебной системы.

"Все награбленное у народа будет возвращено до последней копейки", - отметил Пашинян.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Армении в ходе заседания приняли решение распустить Совет старейшин Еревана, который выполняет функции высшего органа правления столицы. 


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