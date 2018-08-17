Украинцы смогут увидеть сближение Луны с четырьмя планетами

При безоблачной погоде это явление можно будет наблюдать на всей территории Украины.

Наилучшие условия будут на юге страны.

21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 августа - с Марсом, 27 августа - с Нептуном, а 31 августа - с Ураном.

Наблюдать сближение планет можно будет через час после захода солнца при ясной, безоблачной погоде.

Как сообщал "УРА-Информ", правительство Индии к 2022 году готовится осуществить пилотируемый космический полет. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. Во время обращения к народу политик заявил, что через несколько лет может отправить в космос мужчину или женщину. Возможно это произойдет и раньше, если будет возможно. Известно, что космонавт полетит с государственным флагом страны и Индия станет после России, США и Китая четвертой страной мира, которая отправит человека в космическое пространство.