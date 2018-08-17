21:13 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201610:roman

Украинские бронеавтомобили обзавелись американскими радарами

Пентагон передал Вооруженным Силам Украины две станции контрбатарейной борьбы на базе "Хаммеров". Об этом передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украинские бронеавтомобили обзавелись американскими радарами

Сообщается, что первые пилотные комплексы в присутствии главнокомандующего ВС Украины генерала армии Украины Виктора Муженко и посла США в Украине Мари Йованович вручили нашим военным американские консулы. 

Новейшие радарные комплексы направлены на то, чтобы выявлять артиллерийские снаряды, выпущенные одной или несколькими пушками, гаубицей, минометом, или ракетной установкой, и по их траектории вычисляет место нахождения огневого средства.

Техническое улучшение также способно обнаруживать вражеские батареи на расстоянии до 50 км., а также входить до артиллерийской батареи или ее группы поддержки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Комитет по вопросам ассигнованиям палаты представителей американского Конгресса предложил заложить еще 70 млн долларов для помощи Украине по реформированию оборонных и административных институций.   


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине уменьшилась смертность среди младенцев В столице пьяная потасовка закончилась кровавой поножовщиной "Дело Гандзюк" может быть раскрыто до конца августа Торино арендовал полузащитника сборной Италии
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив