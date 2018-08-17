Украинские бронеавтомобили обзавелись американскими радарами

Сообщается, что первые пилотные комплексы в присутствии главнокомандующего ВС Украины генерала армии Украины Виктора Муженко и посла США в Украине Мари Йованович вручили нашим военным американские консулы.

Новейшие радарные комплексы направлены на то, чтобы выявлять артиллерийские снаряды, выпущенные одной или несколькими пушками, гаубицей, минометом, или ракетной установкой, и по их траектории вычисляет место нахождения огневого средства.

Техническое улучшение также способно обнаруживать вражеские батареи на расстоянии до 50 км., а также входить до артиллерийской батареи или ее группы поддержки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Комитет по вопросам ассигнованиям палаты представителей американского Конгресса предложил заложить еще 70 млн долларов для помощи Украине по реформированию оборонных и административных институций.