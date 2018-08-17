22:48 17.08.2018 | Политика | Новости
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Трамп заподозрил американских чиновников в попытке "нажиться" на военном параде

Президент США Дональд Трамп считает, что проведение военного парада в Вашингтоне будет стоить государству "слишком дорого". Об этом он традиционно для многих написал на странице своего Twitter-аккаунта.

Трамп заподозрил американских чиновников в попытке

Трамп уверен, что столичные чиновники слишком многого ожидали от военного парада, вероятно, даже собирались организовать схему хищения средств, которые могли быть бы выделены на проведение парада. В итоге, президент попросту отменил парад. Но, 

"Они увидели в этом возможность "нажиться". Когда мы попросили их определить цену большого торжественного военного парада, они назвали настолько абсурдную сумму, что я отменил его", - пишет американский лидер.

Вместо этого, он посетит большой парад на базе ВМС США Эндрюс и поедет на парад в Париж, посвященный 100-летию годовщины со дня окончания Великой войны в Европе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на военном параде по случаю Дня независимости Украины будет представлен новый транспортный самолет Ан-178, а также покажут 250 единиц боевой техники


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