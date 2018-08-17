Трамп заподозрил американских чиновников в попытке "нажиться" на военном параде

Трамп уверен, что столичные чиновники слишком многого ожидали от военного парада, вероятно, даже собирались организовать схему хищения средств, которые могли быть бы выделены на проведение парада. В итоге, президент попросту отменил парад. Но,

"Они увидели в этом возможность "нажиться". Когда мы попросили их определить цену большого торжественного военного парада, они назвали настолько абсурдную сумму, что я отменил его", - пишет американский лидер.

Вместо этого, он посетит большой парад на базе ВМС США Эндрюс и поедет на парад в Париж, посвященный 100-летию годовщины со дня окончания Великой войны в Европе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на военном параде по случаю Дня независимости Украины будет представлен новый транспортный самолет Ан-178, а также покажут 250 единиц боевой техники.