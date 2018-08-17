Спелеологи нашли самое глубокое подземное озеро в Украине

Озеро глубиной 5- 6 метров с кристально чистой водой, и стабильной температурой 7 ° С зимой и летом и площадью поверхности около 500 кв. м. Открыл озеро луцкий спелеолог Игорь Троцюк в апреле в этом году.

По словам исследователя, путь к озеру можно преодолеть, только двигаясь на коленях в течение двух часов. Упорная работа весной принесла свои неожиданные результаты - вдруг открылось отверстие в новый зал и спелеолог фактически вывалился на берег нетронутого озера. Это первый такой большой водоем в пещере.

Как сообщал "УРА-Информ", группа ученых из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили около 200 древних артефактов и останков внутри Сак-Актун – самой большой в мире подводной пещерной системы.