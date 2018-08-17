14:07 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С первого сентября в роддомах начнут выдавать пакеты для малышей

С 1 сентября этого года украинские семьи при рождении ребенка получат набор из 25 вещей для новорожденных.

С первого сентября в роддомах начнут выдавать пакеты для малышей

В набор входят подгузники, влажные салфетки, пеленки, две шапочки, боди с коротким рукавом и боди с длинным рукавом, брюки-ползунки, “человечки“ с длинным рукавом и штанишками, носки.

Также пакет малыша включает в себя термометр для воды; термометр для тела; ножницы маникюрные детские; прокладки для лактации, одеяло теплое/демисезонное и плед-одеяло; матрас для колыбели; полотенце махровое для купания уголком; игрушка-погремушка; крем и жидкое мыло-шампунь детский.

Весь комплект будет упакован в коробку из прочного картона. В министерстве соцполитики указывают, что эта помощь оказывается с целью помочь украинским семьям обеспечить новорожденных самыми необходимыми и качественными вещами.

Кроме одежды и других, важных для ребенка вещей, пакет будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком.

Как сообщал "УРА-Информ", по состоянию на 1 июля 2018 года средняя пенсия в Украине выросла почти на 36%. По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составил 2,562 гривен. Это на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.


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