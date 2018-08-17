Путин с казаками отправился на свадьбу австрийского министра

Сообщается, что казаки должны выполнить для молодоженов свадебную песню, которую для них выбирал лично глава российского государства. Однако, что это будет за песня не уточняется. Известно лишь то, что она будет исполнена в традиционном казачьем стиле: с плясками, боевыми танцами и оружием. Сразу после поздравления Путин отправиться на встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель, где они проведут 2-часоввые переговоры с "глазу на глаз".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп раскритиковали слова президента России Владимира Путина о наличии в арсенале его страны "новейшей модели" ядерного оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Госпожа канцлер встречалась с Путиным в Сочи в мае - с тех пор темы переговоров мало изменились, кроме одной важной детали.