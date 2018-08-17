08:15 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201541:Polishuk

Прокуратура открыла уголовное производство против адвокатов Януковича

Киевская местная прокуратура №5 открыла уголовное дело против частных адвокатов бывшего президента Виктора Януковича.

Прокуратура открыла уголовное производство против адвокатов Януковича

Дело открыто из-за препятствия его государственному защитнику по материалам Оболонского управления полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, инцидент произошел во время заседания суда в четверг, 16 августа.

Согласно документам, группа лиц препятствовала деятельности бесплатного адвоката, назначенного Януковичу государством. Производство открыто по статье 397 Уголовного кодекса Вмешательство в деятельность защитника или представителя лица.

Напомним, вчера адвокаты блокировали доступ в зал судебных заседаний бесплатному адвокату, назначенному Януковичу судом, из-за чего между ними и охраной суда произошла потасовка.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура просит суд признать Януковича виновным в государственной измене. Обвинение просит для бывшего президента 15 лет тюрьмы.


Поделиться
Читайте также:
 
Поступления от таможенных платежей в 2018 году выросли на 15% - ГФС Во Франции в автобус с детьми врезался грузовиком, пострадали девять человек На юге Италии произошло землетрясение Начальник Госслужбы труда Донецкой области попался на взятке - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив