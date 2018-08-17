Прокуратура открыла уголовное производство против адвокатов Януковича

Дело открыто из-за препятствия его государственному защитнику по материалам Оболонского управления полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, инцидент произошел во время заседания суда в четверг, 16 августа.

Согласно документам, группа лиц препятствовала деятельности бесплатного адвоката, назначенного Януковичу государством. Производство открыто по статье 397 Уголовного кодекса Вмешательство в деятельность защитника или представителя лица.

Напомним, вчера адвокаты блокировали доступ в зал судебных заседаний бесплатному адвокату, назначенному Януковичу судом, из-за чего между ними и охраной суда произошла потасовка.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура просит суд признать Януковича виновным в государственной измене. Обвинение просит для бывшего президента 15 лет тюрьмы.