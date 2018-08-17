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Начальник Госслужбы труда Донецкой области попался на взятке - ФОТО

Генеральная прокуратура Украины в четверг, 16 августа, задержала начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области.

Начальник Госслужбы труда Донецкой области попался на взятке - ФОТО

Чиновника задержали во время получения 500 тысяч гривен взятки. Как сообщил на своей страничке в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, начлаьник требовал от директора одного из предприятий один миллион гривен.

Он был задержан сегодня во время получения части денег в размере 500 тысяч гривен.

Согласно информации на сайте Донецкого облуправления Госслужбы труда начальником ведомства является Владимир Шубин.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что чиновника задержали в Краматорске. Он требовал деньги у предпринимателя за уменьшение суммы начисленного подчиненными ему работниками по результатам проверки штрафа и не проведение в дальнейшем инспекционных посещений указанного предприятия.

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении, ему инкриминируют статью Уголовного Кодекса Украины Получение взятки, - пояснила Сарган.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области военная прокуратура задержала старшего оперуполномоченного части Конотопского исправительного центра, который за десять тысяч гривен пообещал осужденному поспособствовать в условно-досрочном освобождении.


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