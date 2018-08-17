18:50 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На выходных украинцам обещают жару и грозы

Синоптики предупреждают украинцев о неустойчивых погодных условиях 18 и 19 августа.

На выходных украинцам обещают жару и грозы

Об этом сообщает УНИАН.

В субботу и воскресенье на территории Украины ожидаются сильные дожди и грозы, а также температура воздуха до +36 градусов.

По данным синоптиков, в субботу, 18 августа, на востоке страны будет сухо и солнечно. В Луганской и Донецкой областях +30 +32 градуса. В Харькове и Полтаве +28 +29 градусов, в Днепре до +31 градуса.

В северных областях ожидается гроза, температура воздуха составит +26 +27 градусов.

На юге Украины сохранится сухая и жаркая погода. В Херсоне до +35 градусов, в Одессе до +36 градусов, в Николаеве +34 градуса.

В западных регионах ожидаются ливни, грозы, местами очень сильные дожди. Температура воздуха в Ужгороде +28 градусов, в Ивано-Франковске, Львове, Луцке и Ровно +25 +26 градусов. В Хмельницком и Тернополе до +27 градусов.

В столице в субботу ожидается сильная гроза. Температура воздуха днем +29 градусов, вечером опустится до +18 +20 градусов.


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