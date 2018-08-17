На юге Италии произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,3 балла по шкале Рихтера. Как сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр подземных толчков находился в области Молизе в 20 километров к юго-западу от коммуны Термоли и в 36 километрах к северо-востоку от города Кампобассо.

Очаг стихии залегал на глубине 12 километрах. Вместе с тем, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 августа в Индонезии на острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров. Министр чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что магнитуда была 6,2. Также сообщалось о разрушениях и эвакуации населения.