Лукашенко вручил орден Кадырову

Как известно, Кадыров получил столь высокую награду за укрепление дружественных отношений и всестороннее сотрудничество между Белоруссией и Чечней.

По информации источников, Кадырова очень хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности.

Добавим, что белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко наградил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени. При этом в документе сказано, что Турчинов награждается за выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины и создание современных образцов ракетного вооружения.