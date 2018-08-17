09:31 17.08.2018 | Общество | Новости
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Лукашенко вручил орден Кадырову

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Об этом информирует пресс-службу главы белорусского государства.

Лукашенко вручил орден Кадырову

Как известно, Кадыров получил столь высокую награду за укрепление дружественных отношений и всестороннее сотрудничество между Белоруссией и Чечней.

По информации источников, Кадырова очень хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности.

Добавим, что белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко наградил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени. При этом в документе сказано, что Турчинов награждается за выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины и создание современных образцов ракетного вооружения.


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