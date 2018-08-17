"Дело Гандзюк" может быть раскрыто до конца августа

Национальная полиция Украины задержала вероятного исполнителя и заказчика, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом передает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что одного из задержанных удалось арестовать благодаря видео камер наблюдения. Это тот самый человек, который покупал орудие преступления. Вторым задержанным может быть вероятный посредник между заказчиком и исполнителем, следователи также устанавливают его роль в совершении уголовного правонарушения.
Ранее и. о. управделами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк согласилась предоставить известную ей информацию, что может помочь раскрыть преступление. В частности, когда неизвестный мужчина брызнул в ее лицо кислотой.
Как сообщалось в "УРА-Информ", покушение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины.