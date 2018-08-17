20:19 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201607:roman

"Дело Гандзюк" может быть раскрыто до конца августа

Национальная полиция Украины задержала вероятного исполнителя и заказчика, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Сообщается, что одного из задержанных удалось арестовать благодаря видео камер наблюдения. Это тот самый человек, который покупал орудие преступления. Вторым задержанным может быть вероятный посредник между заказчиком и исполнителем, следователи также устанавливают его роль в совершении уголовного правонарушения.

Ранее и. о. управделами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк согласилась предоставить известную ей информацию, что может помочь раскрыть преступление. В частности, когда неизвестный мужчина брызнул в ее лицо кислотой. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", покушение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Торино арендовал полузащитника сборной Италии Еще не всех отравили. В Киев возвращаются ларьки с шаурмой - ФОТО В Киеве три дня будет лупить артиллерия На выходных украинцам обещают жару и грозы
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив