"Дело Гандзюк" может быть раскрыто до конца августа

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что одного из задержанных удалось арестовать благодаря видео камер наблюдения. Это тот самый человек, который покупал орудие преступления. Вторым задержанным может быть вероятный посредник между заказчиком и исполнителем, следователи также устанавливают его роль в совершении уголовного правонарушения.

Ранее и. о. управделами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк согласилась предоставить известную ей информацию, что может помочь раскрыть преступление. В частности, когда неизвестный мужчина брызнул в ее лицо кислотой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", покушение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины.