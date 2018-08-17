Боевики 30 раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе применив "Грады"

При этом пять из них противник применял тяжелое вооружение. Потерь среди украинских военных за прошедший день нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и минометов калибром 120 и 82-мм.

Обстрелы велись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, противник обстрелял из "Градов" и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а с минометов калибром 82-мм – защитников Крымского, Луганского и Новгородского.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск шесть раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новолуганское, Марьинка, Водяное и Лебединский.

По данным украинской разведки двое оккупантов получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 15 августа, боевики на Донбассе 43 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом шесть из них противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.