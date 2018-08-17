08:59 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201543:Polishuk

Боевики 30 раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе применив "Грады"

За прошедшие сутки четверг, 16 августа, боевики на Донбассе 30 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Боевики 30 раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе применив

При этом пять из них противник применял тяжелое вооружение. Потерь среди украинских военных за прошедший день нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и минометов калибром 120 и 82-мм.

Обстрелы велись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, противник обстрелял из "Градов" и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а с минометов калибром 82-мм – защитников Крымского, Луганского и Новгородского.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск шесть раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новолуганское, Марьинка, Водяное и Лебединский.

По данным украинской разведки двое оккупантов получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 15 августа, боевики на Донбассе 43 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом шесть из них противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
Возле берегов Японии произошло мощное землетрясение Прокуратура открыла уголовное производство против адвокатов Януковича Поступления от таможенных платежей в 2018 году выросли на 15% - ГФС Во Франции в автобус с детьми врезался грузовиком, пострадали девять человек
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив