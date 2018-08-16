За прошлый год было вынесено 1700 приговоров коррупционерам, - Петренко

Из них 800 человек уже привлечены к ответственности. Об этом в четверг утром, 16 августа, на своем Twitter сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Напомним, 7 июня, Верховная рада поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, на сегодняшний день на должности судей в Высший антикоррупционный суд уже 16 кандидатов на место. По итогам регистрации 610 юристов заявили о желании принимать участие в конкурсе и 172 - в Апелляционную палату ВАКС. Таким образом, имеется почти 16 желающих на одно место.