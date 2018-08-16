08:15 16.08.2018 | Общество | Новости
100201434:Polishuk

За прошлый год было вынесено 1700 приговоров коррупционерам, - Петренко

За прошлый год правоохоронные органы вынесли около 1700 приговоров против лиц, которые совершили коррупционные преступления.

За прошлый год было вынесено 1700 приговоров коррупционерам, - Петренко

Из них 800 человек уже привлечены к ответственности. Об этом в четверг утром, 16 августа, на своем Twitter сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Напомним, 7 июня, Верховная рада поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, на сегодняшний день на должности судей в Высший антикоррупционный суд уже 16 кандидатов на место. По итогам регистрации 610 юристов заявили о желании принимать участие в конкурсе и 172 - в Апелляционную палату ВАКС. Таким образом, имеется почти 16 желающих на одно место.


Поделиться
Читайте также:
 
В США готовят соглашение по делу Лазаренко В Киеве попал в аварию "свободовец" Мирошниченко В Италии самолет зацепил провода ЛЭП, погибли два человека - ФОТО Во Львове на взятке попался подполковник полиции
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив