Во Львове на взятке попался подполковник полиции

Офицер попался на взятке в 600 долларов. Как сообщает пресс-служба СБУ, накануне было установлено, что за эту сумму обещал удалить из базы данных персонально-справочного учета сведений о судимости местного жителя.

В рамках уголовного производства, открытого согласно Уголовному кодексу Украины, оперативники спецслужбы задержали злоумышленника рядом с местом работы во время получения неправомерной выгоды.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 августа сообщалось, что Генеральная инспекция задержала старшего следователя, который требовал взятку в размере 50 тысяч долларов. По показаниям заявителя, преследования со стороны работников ГПУ начались еще 19 июля 2018, после того как работники прокуратуры провели осмотр строительной площадки. После этого начали вызывать на допрос в качестве свидетелей работников данного предприятия.