18:15 16.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине заблокировали онлайн-кинотеатр

Киберполиция заблокировала популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов kinoprostir.com.

В Украине заблокировали онлайн-кинотеатр

Сайт незаконно размещал контент, защищенный авторским правом.

Об этом сказано на сайте киберполиции.

В сообщении полиции говорится, что администратором сайта был 31-летний уроженец Киевской области. Аппаратуру, с помощью которой он распространял материалы с нарушением авторских прав, мужчина размещал в своей квартире.

Ежемесячно сайт kinoprostir.com посещали 400 тысяч пользователей. Большинство посетителей были из Украины.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее сотрудники киберполиции провели обыски в офисе Коммунистической партии Украины.


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