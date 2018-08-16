В Украине заблокировали онлайн-кинотеатр

Киберполиция заблокировала популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов kinoprostir.com.
Сайт незаконно размещал контент, защищенный авторским правом.
Об этом сказано на сайте киберполиции.
В сообщении полиции говорится, что администратором сайта был 31-летний уроженец Киевской области. Аппаратуру, с помощью которой он распространял материалы с нарушением авторских прав, мужчина размещал в своей квартире.
Ежемесячно сайт kinoprostir.com посещали 400 тысяч пользователей. Большинство посетителей были из Украины.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее сотрудники киберполиции провели обыски в офисе Коммунистической партии Украины.