12:39 16.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине перерабатывается всего 3% отходов, - Зубко

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко считает ситуацию с отходами в украинском государтсве неутешительной. По его сведениям, сейчас в Украине сжигается только 2,7% мусора и 3% перерабатывается.

В Украине перерабатывается всего 3% отходов, - Зубко

Соответствующие заявление он сделал сегодня во время координационного совета по вопросам реализации Национальной стратегии управления отходами.

Как отметил Зубко, на сегодняшний день в нашей стране сжигается только 2,7% отходов. При этом, если говорить о переработке, то ситуация намного хуже. Там 43% отходов в ЕС перерабатывается и возвращается к потреблению, а в Украине эта цифра - всего 3%.

Напоследок вице-премьер-министр подчеркнул, что в кратчайшие сроки нужнто реализовать Национальную стратегию управления отходами в Украине до 2030 года, чтобы решить эту проблему.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ители столицы в конце августа получат платежки, где вывоз мусора будет стоять в отдельной графе.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, вывозить мусор будет КП "Киевкомунсервис". Плата будет зависеть от количества зарегистрированных жильцов в квартире. Ранее же сумма зависела от площади квартиры.


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