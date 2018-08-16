В Украине перерабатывается всего 3% отходов, - Зубко

Соответствующие заявление он сделал сегодня во время координационного совета по вопросам реализации Национальной стратегии управления отходами.

Как отметил Зубко, на сегодняшний день в нашей стране сжигается только 2,7% отходов. При этом, если говорить о переработке, то ситуация намного хуже. Там 43% отходов в ЕС перерабатывается и возвращается к потреблению, а в Украине эта цифра - всего 3%.

Напоследок вице-премьер-министр подчеркнул, что в кратчайшие сроки нужнто реализовать Национальную стратегию управления отходами в Украине до 2030 года, чтобы решить эту проблему.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ители столицы в конце августа получат платежки, где вывоз мусора будет стоять в отдельной графе.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, вывозить мусор будет КП "Киевкомунсервис". Плата будет зависеть от количества зарегистрированных жильцов в квартире. Ранее же сумма зависела от площади квартиры.