В Сумской области на взятке попался уполномоченный Госпенитенциарной службы - ФОТО

Задержанный в течение мая-августа 2018 требовал от лица, которое отбывает наказание, неправомерную выгоду в размере десяти тысяч гривен. За эти деньги он обещал посодействовать с подготовкой документов и направления их в суд для условно-досрочного освобождения. Как сообщает в четверг, 16 августа, пресс-служба военной прокуратуры,

8 августа 2018 года, под контролем правоохранительных органов, заключенный передал лицу первую часть денег в размере 4500 гривен.

15 августа 2018 подозреваемого задержали после получения им второй части денег в помещении Конотопского исправительного центра Государственной пенитенциарной службы Украины. Полиция изъяла у задержанного деньги и провела обыски по месту проживания. Против него открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение взятки

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове задержали на взятке подполковника полиции. Правоохранители установили, что подполковник полиции требовал 600 долларов за удаление из базы данных персонально-справочного учета сведений о судимости местного жителя.