11:15 16.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201459:Polishuk

В суде адвокат Януковича подрался с полицейскими - ВИДЕО

Оболонский районный суд города Киева в четверг утром, 16 августа, начал заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В суде адвокат Януковича подрался с полицейскими - ВИДЕО

Сегодня ожидается, что на заседании начнутся судебные дебаты. Вместе с тем в суде уже с утра произошла потасовка между адвокатом Виктором Сердюком и представителями полиции.

Как сообщают журналисты с места события, столкновение произошло из-за того, что адвокаты пытались не пропустить в зал суда бесплатного защитника, тода как правоохранителям приказали обеспечить доступ адвоката и разблокировать вход.

После толкотни все адвокаты прошли в зал суда и заседание началось.

Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович написал заявление, которым запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством.

Как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд Киева вызвал Януковича, обвиняемого в государственной измене, на судебные заседания, которые состоятся 16 и 17 августа, когда планируется провести судебные дебаты.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны.


Поделиться
Читайте также:
 
Российские власти заманивают молодых критиков в ловушки в интернете, заявляют протестующие В "Черный список" Украины попали три российских писателя и историк Цуренко обыграла 9 ракетку мира на престижном теннисном турнире в Цинциннати Две трети, продаваемых в Киеве квартир, находятся в новостройках
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив