В суде адвокат Януковича подрался с полицейскими - ВИДЕО

Сегодня ожидается, что на заседании начнутся судебные дебаты. Вместе с тем в суде уже с утра произошла потасовка между адвокатом Виктором Сердюком и представителями полиции.

Как сообщают журналисты с места события, столкновение произошло из-за того, что адвокаты пытались не пропустить в зал суда бесплатного защитника, тода как правоохранителям приказали обеспечить доступ адвоката и разблокировать вход.

После толкотни все адвокаты прошли в зал суда и заседание началось.

Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович написал заявление, которым запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством.

Как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд Киева вызвал Януковича, обвиняемого в государственной измене, на судебные заседания, которые состоятся 16 и 17 августа, когда планируется провести судебные дебаты.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны.