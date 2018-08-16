07:59 16.08.2018 | Общество | Новости
100201433:Polishuk

В США готовят соглашение по делу Лазаренко

Бывший премьер Украины Павел Лазаренко и следователи Соединенных Штатов Америки намерены разработать соглашение "примирения" по делу конфискации активов Лазаренко.

В США готовят соглашение по делу Лазаренко

Как сообщают журналисты Kyiv Post, ссылаясь на соответствующие документы, по ходатайству, которое было подано 13 августа 2018 в федеральный суд Вашингтона, представители правительства США намерены согласовать "общие контуры урегулирования" в деле Лазаренко.

В настоящее время стороны разрабатывают соглашение урегулирования, которое после подписания предоставит возможность привести выводы в этом вопросе. В связи с чем федерального судью США просят неограниченно отложить все текущие сроки по данному делу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки обещают вернуть Украине большую часть средств бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Профильные службы США заверили украинскую сторону, что если суд примет решения о конфискации этих денег, они будут переданы Киеву. Об этом в понедельник, 22 мая 2017 года, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве попал в аварию "свободовец" Мирошниченко В Италии самолет зацепил провода ЛЭП, погибли два человека - ФОТО Во Львове на взятке попался подполковник полиции Полиция нашла в доме бывшего добровольца арсенал оружия - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив