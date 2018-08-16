В США готовят соглашение по делу Лазаренко

Как сообщают журналисты Kyiv Post, ссылаясь на соответствующие документы, по ходатайству, которое было подано 13 августа 2018 в федеральный суд Вашингтона, представители правительства США намерены согласовать "общие контуры урегулирования" в деле Лазаренко.

В настоящее время стороны разрабатывают соглашение урегулирования, которое после подписания предоставит возможность привести выводы в этом вопросе. В связи с чем федерального судью США просят неограниченно отложить все текущие сроки по данному делу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки обещают вернуть Украине большую часть средств бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Профильные службы США заверили украинскую сторону, что если суд примет решения о конфискации этих денег, они будут переданы Киеву. Об этом в понедельник, 22 мая 2017 года, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.