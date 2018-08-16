В среду на Донбассе - двое раненных, в ночь на четверг боевики применили "Грады"

При этом шесть из них противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82-мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из минометов калибром 120-мм Светлодарск и Гнутово, а калибром 82-мм - защитников Крымского, Луганского и Гнутово.

Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. НВФ прицельно обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В течение текущих суток боевики трижды открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Светлодарск, Павлополь и Водяное.

В то же время в штабе сообщили что этой ночью враг впервые за несколько месяцев применил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска. Также по этим позициям враг открывал огонь из миномета калибром 120-мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил текущих суток нет.

По данным украинской разведки двух боевиков уничтожено, три получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 14 августа, боевики на Донбассе 46 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом 10 из них противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий один украинский военный был убит, а ранения получили трое украинских военнослужащих.