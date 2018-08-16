В Крыму хотят запустить паром в Турцию

По словам гендиректора госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волкова, уже была проведена соответствующая встреча с экспедиторами, судовладельцами о начале работы прямой автопаромной линии Турция — Крым — Турция.

Предполагается, что паром сможет ходить в Турцию из порта Керчь, ближайшего к автомобильному мосту через Керченский пролив.

Однако, пока нет никакой информации о портах, которые будут задействованы в Турции.

Представитель РФ отметил, что паромная линия будет использоваться для доставки овощей и фруктов из Турции и мяса — из Крыма. В свою очередь, пассажирские перевозки планируют начать с 2019 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией "В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил министр.