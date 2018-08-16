08:32 16.08.2018 | Общество | Новости
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В четверг суд должен вынести вердикт по делу Пола Манафорта

Заседание присяжных по делу политтехнолога Виктора Януковича и бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта должно состояться в четверг утром, 16 августа.

В четверг суд должен вынести вердикт по делу Пола Манафорта

Такое решение вынес окружной судья Томас Эллис в суде Александрии, штат Вирджиния. Как сообщает The Washington Post, в состав присяжных входит шесть мужчин и шесть женщин. В течение последних десяти дней они заслушали в суде показания свидетелей и аргументы обвинения и защиты.

Прокуроры и адвокаты по делу Манафорта представят свои заключительные речи. После этого судья должен поручить присяжным определить виновность подсудимого.

Так, вчера были заслушаны выступления с конечными заявлениями, но свидетелей вызвано не было. Сам Манафорт отказался выступать свидетелем на последнем судебном заседании.

В то же время специальный помощник прокурора Грег Андерс, выступая перед присяжными, заявил, что Манафорт имел "большой контейнер" денег на зарубежных счетах.

Это не была банка с печеньем. Это был огромный мусорный контейнер скрытых денег на счетах иностранных банков, - сообщил в суде Андерс.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пол Манафорт получил более 65 миллионов долларов за свою работу в Украине за 2010-2014 годы. Эти деньги он хранил на счетах за пределами США. За этот же период он потратил более 15 миллионов долларов на приобретение объектов недвижимости, обустройство домов и приобретение предметов роскоши.


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