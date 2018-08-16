06:00 16.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201428:Polishuk

В четверг на юге и востоке Украины температура поднимется до плюс 36 градусов

В Украине в четверг, 16 августа, в южной и восточной части страны сохранится очень жаркая и сухая воздушная масса, на остальной территории - более влажный и теплый воздух.

В четверг на юге и востоке Украины температура поднимется до плюс 36 градусов

В западных и северных регионах, а также в Винницкий области ожидаются кратковременные дожди и грозы, на Закарпатье и Прикарпатье местами сильный дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 метров на секунду, при грозах отдельные порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 30-34 градуса тепла.

В Киеве солнце сегодня будет редко показываться из-за облаков. Утром и днем местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 18-20 градусов тепла. Днем будет от 26 до 28 жарких градусов.

На севере Украины ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

В центре страны в четверг без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 29-34 градусов.

На востоке Украины сегодня сухо и очень жарко. Ночная температура воздуха не опустится ниже 15-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 31-36 градусов.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 31-36 градусов.

В Крыму сегодня также жарко и сухо. Температура воздуха ночью +не опустится ниже 17-22 градусов. Днем воздух прогреется до 30-35 градусов.

Народный прогноз: 16 августа почитается память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В народе святого называли Антон Вихровей, так как в этот день часто бывает ветер, по которому судят о предстоящей зиме. Если на Антона вихрь - жди снежную зиму. Еще в старину приметили, каков этот день, таков и октябрь.


Поделиться
Читайте также:
 
ГПУ вновь передала дело о взяточничестве Мосийчука в НАБУ В Киеве на параде покажут новый самолет Ан-178 Говорить об отмене санкций против России можно лишь после ее согласия на имплементацию Минских соглашений, - Волке Реальные зарплаты украинцев выросли на 12%
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив