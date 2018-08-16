Украина готовит санкции против российских издательств

Как сообщила в четверг, 16 августа, пресс-служба ведомства, по результатам трехлетнего мониторинга был составлен перечень, в который внесены 192 издания, выпущенные 35 российскими издательствами.

По словам первого заместителя главы Госкомтелерадио Богдана Червака, санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает заметное место и носит систематический характер. Эти издатели сознательно заключают договоры с "творцами" текстов, которые направлены на разжигание межэтнической, религиозной вражды, пропагандируют насилие и совершение террористических актов против Украины.

Он также отметил, что в случае принятия такого распоряжения Кабмином ожидается значительное сокращение импорта издательской продукции из России и высвобожденные рыночные ниши откроют новые возможности для украинских издателей и дистрибьюторов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, последнее обновление перечня состоялось 5 июля, когда в "черный список" российских изданий внесли четыре книги, а общее их число составило 178 наименований. Наиболее отличились в продуцировании и распространении антиукраинских пропагандистских изданий такие российские издательства как Вече, Эксмо, Центрполиграф, Алгоритм и другие.