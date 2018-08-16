Стало известно, на сколько прокуроры хотят посадить Януковича

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Известно, что выступления прокуроров Руслана Кравченко и Максима Крыма сопровождались заявлениями и выкриками адвокатов, постоянно перебивали их и требовали рассмотреть ходатайство об отводе всего состава суда.

Так, бывший глава украинского государства Виктор Янукович подозревается в совершении преступлений, а именно госизмене, пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведении агрессивной войны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственный адвокат Виктор Овсянников встретился с бывшим президенто Виктором Януковичем. Встреча произошла на территории России.