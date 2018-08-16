13:54 16.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201490:nastya

Стало известно, на сколько прокуроры хотят посадить Януковича

После сегодняшнего выступления в Оболонском суде, прокуроры Главной военной прокуратуры требуют для экс-президента Виктора Януковича вынести приговор в виде 15 лет тюрьмы.

Стало известно, на сколько прокуроры хотят посадить Януковича

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Известно, что выступления прокуроров Руслана Кравченко и Максима Крыма сопровождались заявлениями и выкриками адвокатов, постоянно перебивали их и требовали рассмотреть ходатайство об отводе всего состава суда.

Так, бывший глава украинского государства Виктор Янукович подозревается в совершении преступлений, а именно госизмене, пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведении агрессивной войны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственный адвокат Виктор Овсянников встретился с бывшим президенто Виктором Януковичем. Встреча произошла на территории России.


Поделиться
Читайте также:
 
Польский продавец пирожных зовет украинских "ягодников" Омелян рассказал о новых ограничениях сообщения с РФ Украина сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА Эксклюзив: "Ответственность за туристический коллапс полностью лежит на некоторых туроператорах", — А. Маслов
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив