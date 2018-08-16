СМИ: Украинке по требованию Польши запретили въезд в ЕС из-за деятельности мужа

Так, 12 августа женщина прилетела в Брюссель, где находится один из офисов фонда «Открытый диалог». Однако выйти из аэропорта она не смогла — ее задержали охранники.

"Я была одной из первых людей, которые вышли из самолета. Я дала паспорт чиновнику, а он, когда проверил его в системе, спросил, какое я совершила преступление. Я сказала, что никакого, а он: "Почему Польша вас ищет?". Я уже знала, о чем идет речь. Я сказала, что я жена общественного активиста, и ожидала, что в конце концов меня депортируют за его деятельность", — сказала Козловская.

Оказалось, что МВД Польши, без объяснения причины, внесло женщину в Шенгенскую информационную систему (SIS), из-за чего она не сможет попасть на территорию Европейского Союза и других государств Шенгенской зоны. После ночи в комнате для задержанных ее депортировали в Киев.

Козловская считает, что главная причина по которой ей запретили посещать страны ЕС — деятельность ее мужа, председателя совета фонда "Открытый диалог" Бартоша Крамека. Он активно борется за гражданские права в Польше. Летом прошлого года он публиковал на своей странице в Facebook манифест "Мы сможем: свергнем правительство!". После этого фонд находится в состоянии перманентного конфликта с правительством.

Источник: inforesist.org