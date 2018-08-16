21:59 16.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - Каплан

Украинский режиссер Олег Сенцов просить президента России Владимира Путина о помиловании не будет.

Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - Каплан

Олегу объясняли, что Путин хочет личного письма от него. Но он, конечно, отказывается. Об этом в четверг, 16 августа, сообщила сестра политзаключенного Наталья Каплан.

Она также назвала неправдой то, что прошение о помиловании должен писать сам заключенный обязательно.

В истории российской юриспруденции было много случаев, когда прошение о помиловании писали другие люди, и они потом были освобождены. Этот отказ говорит о том, что на данный момент нет политической воли и Путин пока не собирается отпускать Олега. И это очень печально, - пояснила сестра Сенцова.

Напомним, парламентарии стран Балтии призвали Евросоюз добиться освобождения Сенцова. Обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента. Оно направлено президенту ЕС Дональду Туску, председателю Европарламента Антонио Таяни, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко по телефону обговорил с Меркель необходимость немедленного освобождения Сенцова.


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  • "Весь мир мобилизуется ради того, чтобы добиться освобождения Олега Сенцова. Каждый надеялся на какой-то жест, если не справедливости, то милосердия со стороны Путина. Но, напротив, человек из КГБ остался бесчувственным к самым разным прошениям. Более ста деятелей культуры и искусства умоляли его помиловать их коллегу Олега Сенцова. Среди подписантов можно обнаружить французского режиссера Жан-Люка Годара, британского режиссера Кена Лоуча, канадца Дэвида Кроненберга и французского министра культуры Франсуазу Ниссен. Мы наивно полагали, что такой большой праздник братства, как ЧМ по футболу в России, увенчается амнистией политических заключенных. Мы ошиблись. Освобождение Олега Сенцова могло бы оправдать непринужденность в общении, которую позволил себе Эммануэль Макрон с Путиным, публично обратившись к нему на "ты". Но нет! Кремль остался холоден. Не так-то легко растрогать палачей", - пишет в своем блоге во французском издании Mediapart журналист Пьер Хаффнер.

  • В новом оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2019 год, который накануне подписал президент Дональд Трамп, выполнение договора по открытому небу с Россией заморожено.

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