Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - Каплан

Олегу объясняли, что Путин хочет личного письма от него. Но он, конечно, отказывается. Об этом в четверг, 16 августа, сообщила сестра политзаключенного Наталья Каплан.

Она также назвала неправдой то, что прошение о помиловании должен писать сам заключенный обязательно.

В истории российской юриспруденции было много случаев, когда прошение о помиловании писали другие люди, и они потом были освобождены. Этот отказ говорит о том, что на данный момент нет политической воли и Путин пока не собирается отпускать Олега. И это очень печально, - пояснила сестра Сенцова.

Напомним, парламентарии стран Балтии призвали Евросоюз добиться освобождения Сенцова. Обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента. Оно направлено президенту ЕС Дональду Туску, председателю Европарламента Антонио Таяни, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко по телефону обговорил с Меркель необходимость немедленного освобождения Сенцова.