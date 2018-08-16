04:00 16.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция нашла в доме бывшего добровольца арсенал оружия - ФОТО

Полиция обнаружили еще один арсенал оружия и боеприпасов.

Полиция нашла в доме бывшего добровольца арсенал оружия - ФОТО

Он был спрятан в жилье задержанного накануне бывшего военнослужащего батальона Киев-2. Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в среду, 15 августа, правоохранители провели обыск по месту проживания задержанного.

Ам были найдены три автомата АКМС и АКС-74, две снайперские винтовки, два гранатомета РПГ-26, две гранаты Ф-1 и свыше 700 разнокалиберных патронов", – сообщили в пресс-службе.

Накануне правоохранители сообщали, что этот же боец хранил в своем гараже гранатометы, мины, гранаты, тротиловые шашки и большое количество патронов.

Напомним, как соощал УРА-Информ, в Киеве задержали бойца Нацгвардии, который продавал оружие из зоны проведения ООС. Правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм.=


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