12:33 16.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На заработки в Россию уехало почти 240 тысяч украинцев

В январе-июне 2018 около 238 700 украинцев выехали в Россию на заработки, еще 242,2 тысячи поехали туда с частным визитом.

На заработки в Россию уехало почти 240 тысяч украинцев

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на миграционные данные Министерства внутренних дел РФ.

Как отмечается, в первом полугодии 12,6 тысяч украинцев приехали в Россию с целью обучения, 16,6 тысяч - с целью туризма.

Кроме этого, сообщается, что за первую половину 2018 около 39,6 тысяч украинцев получили российское гражданство, еще 30,4 тысячи - вид на постоянное жительство.

По данным российского МВД, в 2017 году количество украинцев, выехавших в РФ на заработки превысило полмиллиона человек, еще около 85 тысяч получили российское гражданство.

Как сообщал "УРА-Информ", опубликован рейтинг стран с наибольшим количеством украинских "заробитчан". Не секрет, что украинские граждане не брезгуют сезонными заработками, особенно, что касается жителей западной Украины. Лидерами стран, которые облюбовали украинцы стала Польша и, как ни странно, Россия.


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