На Донбасс сегодня прибудет 15 грузовиков гумпомощи

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, через контрольные пункты Новотроицкое на временно оккупированную территорию проследовали 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от благотворительного фонда Человек в беде и Международного комитета Красного Креста.

По словам пограничников, в целом общая масса груза составляет свыше 220 тонн. Но в этот раз не указывается, что именно находилось в грузовиках.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса 11 грузовых автомобилей с более 100 тоннами гуманитарного груза. Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 11 грузовых машин МККК с сахаром, одеждой, песком для фильтрации и продуктовыми наборами.