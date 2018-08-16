09:59 16.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201448:nastya

На Донбасс сегодня прибудет 15 грузовиков гумпомощи

Две благотворительные организации сегодня 16 августа, направят жителям неподконтрольной части Донбасса 15 грузовиков с гуманитарной помощью.

На Донбасс сегодня прибудет 15 грузовиков гумпомощи

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, через контрольные пункты Новотроицкое на временно оккупированную территорию проследовали 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от благотворительного фонда Человек в беде и Международного комитета Красного Креста.

По словам пограничников, в целом общая масса груза составляет свыше 220 тонн. Но в этот раз не указывается, что именно находилось в грузовиках.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса 11 грузовых автомобилей с более 100 тоннами гуманитарного груза. Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 11 грузовых машин МККК с сахаром, одеждой, песком для фильтрации и продуктовыми наборами.


Поделиться
Читайте также:
 
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха США и Китай договорились о торговых переговорах Спасатели ликвидируют в Киеве последствия непогоды Трамп упростил процедуру применения кибероружия
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив