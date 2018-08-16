09:15 16.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МВД и ГосЧС будут оспаривать восстановление Бочковского в должности

Сразу два государственных ведомства - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел подали кассационные жалобы на возобновление Сергея Бочковского в должности главы ГосЧС.

МВД и ГосЧС будут оспаривать восстановление Бочковского в должности

Дата заседания пока неизвестна, однако адвокаты Бочковского заявляют, что 16 августа он "потребует восстановления на работе". Как заявил в среду, 15 августа, адвокат Бочковского, сегодня в девять часов утра его подзащитный с постановлением Киевского апелляционного административного суда, который также признал незаконным увольнение Сергея Бочковского и восстановил его в должности руководителя ГосЧС с 25 марта 2015 года, выходит на работу.

Напомним, 7 августа Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о восстановлении Сергея Бочковского на пост главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что не видит оснований для возобновлени Бочковского в должности, который 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны вместе с его первый заместитель Василий Стоецкий.


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