Согласно опубликованной информации, самой миролюбивой страной на сегодняшний день признана Исландия. За ней следуют Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия.

Украина также "невысоко" поднялась в оценочном рейтинг - всего 152-е место. Лучше всех на постсоветском пространстве оценки у Молдовы (64 место).

Стоит отметить, что Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, заняв 154-ю строчку. Рядом с РФ разместила Сирия. Нижние строчки рейтинга также занимают Афганистан, Южный Судан, Ирак и Сомали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина вошла в десятку лидеров всемирного рейтингового списка среди самых миролюбивых государств мира, обогнав Российскую Федерацию, которая оккупировала ее территории.