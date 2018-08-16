Мир страдает от нехватки миролюбия, - ООН

Сегодня на планете меньше мира, чем в какой-либо другой период времени за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные отчета "Глобального индекса миролюбия", который оценивает 163 страны.
Согласно опубликованной информации, самой миролюбивой страной на сегодняшний день признана Исландия. За ней следуют Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия.
Украина также "невысоко" поднялась в оценочном рейтинг - всего 152-е место. Лучше всех на постсоветском пространстве оценки у Молдовы (64 место).
Стоит отметить, что Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, заняв 154-ю строчку. Рядом с РФ разместила Сирия. Нижние строчки рейтинга также занимают Афганистан, Южный Судан, Ирак и Сомали.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина вошла в десятку лидеров всемирного рейтингового списка среди самых миролюбивых государств мира, обогнав Российскую Федерацию, которая оккупировала ее территории.