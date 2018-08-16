16:10 16.08.2018 | Общество | Новости
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Мир страдает от нехватки миролюбия, - ООН

Сегодня на планете меньше мира, чем в какой-либо другой период времени за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные отчета "Глобального индекса миролюбия", который оценивает 163 страны. 

Мир страдает от нехватки миролюбия, - ООН

Согласно опубликованной информации, самой миролюбивой страной на сегодняшний день признана Исландия. За ней следуют Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия. 

Украина также "невысоко" поднялась в оценочном рейтинг - всего 152-е место. Лучше всех на постсоветском пространстве оценки у Молдовы (64 место).

Стоит отметить, что Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, заняв 154-ю строчку.  Рядом с РФ разместила Сирия. Нижние строчки рейтинга также занимают Афганистан, Южный Судан, Ирак и Сомали. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина вошла в десятку лидеров всемирного рейтингового списка среди самых миролюбивых государств мира, обогнав Российскую Федерацию, которая оккупировала ее территории. 


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