10:39 16.08.2018 | Общество | Новости
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Итальянские копы заявили о 38 погибших из-за обрушения моста в Генуе

В четверг, 16 августа 2018 года, сотрудники правоохранительных органов Италии подтвердили информацию о том, что в результате обвала автомобильного моста в Генуе погибло не менее 38 не в чем не повинных людей.

Итальянские копы заявили о 38 погибших из-за обрушения моста в Генуе

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. 

Как отметили в полиции, в настоящее время спасательные бригады не прекращают поисковые работы на месте катастрофы в надежде найти тех, кто мог выжить. 

Другие детали о катастрофе и пострадавших пока не сообщаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины заявило, что среди погибших в результате обвала моста в итальянской Генуе украинцев нет.


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