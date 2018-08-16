Итальянские копы заявили о 38 погибших из-за обрушения моста в Генуе

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отметили в полиции, в настоящее время спасательные бригады не прекращают поисковые работы на месте катастрофы в надежде найти тех, кто мог выжить.

Другие детали о катастрофе и пострадавших пока не сообщаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины заявило, что среди погибших в результате обвала моста в итальянской Генуе украинцев нет.