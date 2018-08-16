Инстаграм атаковали хакеры

У некоторых пользователей хакеры отключали и двухфакторную аутентификацию, сообщает Mashable.

Многочисленные жалобы на это появились в соцсетях Twitter и Reddit. По данным аналитической платформы Talkwalker, за последнюю неделю 899 пользователей Twitter написали пять тыс. твитов, где вспоминают о взломах.

Многие из них начали писать в официальном профиле Instagram с просьбами о помощи. В то же время в соцсети, число пользователей которой составляет более 1 млрд, не видят причин для паники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", абоненты социальной сети Fecebook во всем мире пожаловались на перебои в работе. Сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.