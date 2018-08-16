ГПУ подала апелляцию на закрытии дела Кернеса

Генеральная прокуратура Украины в четверг, 16 августа, подала апелляцию на решение Киевского районного суда города Полтавы о закрытии дела городского головы Харькова Геннадия Кернеса.
Об этом на своей страничке в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. По его тсловам. ГПУ обжаловала решение суда по делу Кернеса,
Сегодня Генпрокуратура в установленном порядке подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд города Полтава.
Напомним, 10 августа текущего года суд Полтавы закрыл дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 года.
Как сообщал УРА-Информ, суд расценил неявку прокуроров на судебное заседание по делу как отказ от обвинительного акта и вынес решение о закрытии дела.