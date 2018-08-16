Главный жандарм Бухареста может подать в отставку

Об этом передает Digi24.

Майор сожалеет о слишком агрессивном действии его коллег в отношении активистов, которые не имели права применять насильственные действия без согласования с столичным командование.

"Я хочу извиниться перед теми, кто необоснованно пострадал от наших действий, и я согласен с тем, что, возможно, такие случаи", - сказал Лаурентиу в эфире одного из национальных каналов.

Напомним, в пятницу, 10 августа, на демонстрацию вышли десятки тысяч. Тогда произошло столкновения на антиправительственном митинге эмигрантов перед зданием правительства Румынии в Бухаресте. Пострадали 440 человек. Полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", столицу Румынии охватят новые массовые беспорядки.