15:22 16.08.2018 | Политика | Новости
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Главный жандарм Бухареста может подать в отставку

Руководитель жандармерии Румынии Лаурентиу Казан принес свои извенения перед протестующими за неправомерные дейтсвия его подчиненных во время антиправительственных демонстраций. 

Главный жандарм Бухареста может подать в отставку

Об этом передает Digi24.

Майор сожалеет о слишком агрессивном действии его коллег в отношении активистов, которые не имели права применять насильственные действия без согласования с столичным командование.

"Я хочу извиниться перед теми, кто необоснованно пострадал от наших действий, и я согласен с тем, что, возможно, такие случаи", - сказал Лаурентиу в эфире одного из национальных каналов. 

Напомним, в пятницу, 10 августа, на демонстрацию вышли десятки тысяч. Тогда произошло столкновения на антиправительственном митинге эмигрантов перед зданием правительства Румынии в Бухаресте. Пострадали 440 человек. Полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", столицу Румынии охватят новые массовые беспорядки. 


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