20:59 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Восемь граждан России просят Путина обменять их на украинцев, - Денисова

Еще восемь граждан России, которые отбывают наказание в Украине, в среду, 15 августа, написали заявления на имя президента Владимира Путина.

Восемь граждан России просят Путина обменять их на украинцев, - Денисова

Они просят его поспособствовать возвращению на родину и обменять их на удерживаемых в России украинских политзаключенных. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, сегодня такие заявления написали Вячеслав Высоцкий (Черкасская исправительная колония 62), Валерий Иванов и Александр Валехидис (Дрогобычская исправительная колония 40), Владислав Гречин (Одесская учреждение исполнения наказаний №21), Виктор Агеев (Роменская исправительная колония №56), Олег Доронин (Городищенская исправительная колония №96), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (Житомирская учреждение исполнения наказаний №8).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее украинский омбудсмен встретилась с арестованными россиянами в Лукьяновском СИЗО. Двое россиян в СИЗО Киева попросили обменять их на украинского политзаключенного.


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