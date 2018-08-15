Восемь граждан России просят Путина обменять их на украинцев, - Денисова

Они просят его поспособствовать возвращению на родину и обменять их на удерживаемых в России украинских политзаключенных. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, сегодня такие заявления написали Вячеслав Высоцкий (Черкасская исправительная колония 62), Валерий Иванов и Александр Валехидис (Дрогобычская исправительная колония 40), Владислав Гречин (Одесская учреждение исполнения наказаний №21), Виктор Агеев (Роменская исправительная колония №56), Олег Доронин (Городищенская исправительная колония №96), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (Житомирская учреждение исполнения наказаний №8).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее украинский омбудсмен встретилась с арестованными россиянами в Лукьяновском СИЗО. Двое россиян в СИЗО Киева попросили обменять их на украинского политзаключенного.