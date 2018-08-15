Во вторник на Донбассе погиб один военный, еще трое ранены

При этом 10 из них противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий один украинский военный был убит, а ранения получили трое украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, российские наемные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибром 152-мм, 122-мм и минометов.

Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорской Зайцево, Красногоровки, Опытно, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152-мм защитников Крымского, а калибром 122-мм - защитников Гнутово, Водяного и Широкино. С минометов боевики открывали огонь у Крымского, Майорской, Зайцево, Чермалыка, Лебединского и Водяного.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.

По данным украинской разведки трое боевиков уничтожены и семеро получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки понедельник, 13 августа, боевики на Донбассе 41 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом 11 из них противник применял тяжелое вооружение. В результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.