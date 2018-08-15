08:56 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник на Донбассе погиб один военный, еще трое ранены

За прошедшие сутки вторник, 14 августа, боевики на Донбассе 46 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Во вторник на Донбассе погиб один военный, еще трое ранены

При этом 10 из них противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий один украинский военный был убит, а ранения получили трое украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, российские наемные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибром 152-мм, 122-мм и минометов.

Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорской Зайцево, Красногоровки, Опытно, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152-мм защитников Крымского, а калибром 122-мм - защитников Гнутово, Водяного и Широкино. С минометов боевики открывали огонь у Крымского, Майорской, Зайцево, Чермалыка, Лебединского и Водяного.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.

По данным украинской разведки трое боевиков уничтожены и семеро получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки понедельник, 13 августа, боевики на Донбассе 41 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом 11 из них противник применял тяжелое вооружение. В результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.


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