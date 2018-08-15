Власти Италии назвали причину обрушения моста в Генуе

Об этом передает телеканал TGcom24.

Как отметил министр, в данное время конкретные ответственные лица не установлены, а связь между ремонтными работами на мосту и его обрушением исключена.

"Мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом", — сказал Тонинелли.

Стоит добавить, что на виадуке велись ремонтные работы, в которых применялся мостовой кран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Италии в городе Генуя обрушился мост. Обвал большой секции моста Моранди над рекой Полчевера произошел незадолго до полудня.