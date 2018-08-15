13:41 15.08.2018 | Общество | Новости
100201376:labazovych

Власти Италии назвали причину обрушения моста в Генуе

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли объяснил, что стало причиной обрушения автомобильного моста в Генуе. По его мнению, причиной обрушения стали серьезные недостатки в текущем обслуживании объекта. 

Власти Италии назвали причину обрушения моста в Генуе

Об этом передает телеканал TGcom24.

Как отметил министр, в данное время конкретные ответственные лица не установлены, а связь между ремонтными работами на мосту и его обрушением исключена.

"Мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом", — сказал Тонинелли.

Стоит добавить, что на виадуке велись ремонтные работы, в которых применялся мостовой кран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Италии в городе Генуя обрушился мост. Обвал большой секции моста Моранди над рекой Полчевера произошел незадолго до полудня.


Поделиться
Читайте также:
 
В Донецкой области стартовало строительство ретрансляционной телевышки Манафорт отказался давать показания в суде Столичную станцию метро "Шулявская" предлагают переименовать Правоохранители задержали двоих подозреваемых из-за стрельбы в Киеве - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив