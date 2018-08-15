06:30 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду в Украине жарко, на западе и в центре пройдут кратковременные дожди

В среду, 15 августа, погоду большей части территории Украины будет определять жаркая и сухая воздушная масса.

В среду в Украине жарко, на западе и в центре пройдут кратковременные дожди

Лишь в западной части страны ожидается более влажный воздух. Практически на всей территории страны синоптики осадков не обещают. Только в западной части Украины местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем в Карпатах местами сильный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 27-32 градусов тепла.

В Киеве сегодня облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 18-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 31-33 градусов.

На западе Украины местами кратковременный дождь, гроза, днем в Карпатах кое-где сильный дождь. Ночная температура воздуха не опустится ниже 14-20 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов.

На севере страны в среду осадков не ожидается. Ночная температура воздуха ночью составит 14-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 28-34 градусов выше нуля.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-22 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 29-35 градусов.

На востоке страны небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-22 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 30-35 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-23 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 30-36 градусов.

В Крыму в среду синоптики также обещают сухую и жаркую погоду. Температура воздуха ночью составит 18-24 градуса со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 29-36 градусов.

Народный прогноз: В этот день отмечается перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана (Степана). Степан считается покровителем лошадей. Наши предки заметили, какова погода на Степана - таков и сентябрь будет. А по тому, каковы дни 15-19 августа, определяли погоду на сентябрь-январь.


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