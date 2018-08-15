15:37 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове два человека заболели ботулизмом

Два человека из одной семьи попали в больницу из-за употребления рыбы — леща. Медики подозревают, что пострадавшие заболели ботулизмом

В Харькове два человека заболели ботулизмом

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Как отмечается, больных госпитализировали в реанимационное отделение Областной клинической инфекционной больницы, где обследование и лечение больных продолжается.

По словам врачей, пострадавшие употребляли леща. В связи с этим медики рекомендуют воздерживаться от употребления опасных, особенно летом, продуктов. К такой пище относится рыба (соленая, вяленая и копченая), домашняя консервация (овощи и грибы), мясные изделия.

При этом в Госпотребслужбе добавили, что с начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 пострадавших от ботулизма человек. Четыре человека скончались.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожской области умер мужчина от ботулизма. Вероятный источник ботулизма - некачественная вяленая рыба домашнего приготовления. Мужчина умер дома, за медицинской помощью он не обращался.


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