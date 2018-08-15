13:35 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области стартовало строительство ретрансляционной телевышки

На территории Донецкой области началось строительство ретрансляционной телевышки, которая будет покрывать украиноязычными телерадиоканалами территорию области - в том числе и оккупированную ее часть.

В Донецкой области стартовало строительство ретрансляционной телевышки

Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Отмечается, что уже расчищена территория для самой телевышки и сейчас там закладывают фундамент под опоры и вскоре приступят к сборке металлических конструктивов.

При этом, все строительные работы по плану должны закончится до конца ноября текущего года.

Строительство башни ведется за внебюджетные средства, а Донецкая военно-гражданская администрация будет максимально способствовать реализации этого проекта.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Кабинет министров продлил сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года. Соответствующее продление касается всех областей кроме Киева и Кировоградской области, где срок отключения аналогового вещания - 31 июля 2018 года.


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